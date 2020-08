Jeanette Epps, la prima astronauta afro che la NASA manderà in missione (Di lunedì 31 agosto 2020) Le donne astronauta della NASA sfoglia la gallery La NASA ha annunciato ufficialmente che Jeanette Epps sarà la terza astronauta dell’equipaggio formato già da Sunita Williams e Josh Cassada che si prepara a volare a bordo della prima missione operativa della capsula Starliner della Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale. Leggi anche › Christina Koch e Jessica Meir: chi sono le ... Leggi su iodonna

NotizieIN : Jeanette Epps sarà la prima Astronauta Donna Afroamericana sulla Stazione Spaziale - focusTECHit : Jeanette Epps diventa la prima donna nera a unirsi all'equipaggio dell'ISS - | - vickrouseh1950 : Bravo Jeanette Epps. - CTNA_aerospazio : La Nasa ha selezionato il terzo astronauta dell'equipaggio della #Starliner. Jeanette Epps volerà sulla capsula de… - TerrinoniL : Jeanette Epps assegnata alla prima missione operativa di CST-100 Starliner -

Ultime Notizie dalla rete : Jeanette Epps

elle.com

Il curriculum di Jeanette Epps è qualcosa di sorprendente. Classe 1970 di New York, una laurea in fisica, un master in scienze, un dottorato in ingegneria aerospaziale, dal 2009 fa parte del (dream) t ...L’ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, è un elemento di grande importanza nello spazio, dove vengono condotte tutte le principali ricerche scientifiche sull’universo e non solo. E’ una stazione i ...