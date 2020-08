Italia, Chiellini e la maglia Azzurra: «Indossarla emozione unica» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il difensore azzurro ha parlato delle emozioni che si provano nell’indossare la maglia dell’Italia La Nazionale Italiana ha oggi presentato la nuova maglia per le prossime partite della squadra di Roberto Mancini. Il testimonial della divisa è stato Giorgio Chiellini che ha parlato delle emozioni che si provano nell’Indossarla. «La maglia della Nazionale rappresenta la passione e il desiderio di vittoria di milioni di tifosi nel mondo, Indossarla è un’emozione unica, una carica di orgoglio e senso di responsabilità che ci spinge a dare sempre il massimo. La ricchezza di significato e di valori del passato uniti alla bellezza del prodotto e ... Leggi su calcionews24

Hamami1Hamza : RT @junews24com: Nuova maglia Italia, Chiellini: «Perfetta per le nostre ambizioni» - FOTO - - junews24com : Nuova maglia Italia, Chiellini: «Perfetta per le nostre ambizioni» - FOTO - - annu_dido : RT @annu_dido: @chiellini @Vivo_Azzurro @azzurri @chiellini viva l'italia e il calcio (femminile e maschile)! Sono orgogliosa di voi, per i… - annu_dido : @chiellini @Vivo_Azzurro @azzurri @chiellini viva l'italia e il calcio (femminile e maschile)! Sono orgogliosa di v… - lucamigliosi : @CR7_il_migliore @NonConoscoVG 38 sono tanti,ma non sottovalutarei troppo tonali ..ha 20 anni e da due è titolare..… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Chiellini Nuova maglia Italia, Chiellini: «Perfetta per le nostre ambizioni» – FOTO Juventus News 24 Nations League, 37 convocati per l'Italia

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha convocato 37 giocatori per il doppio impegno dell'Italia in Nations League, il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 ad Amsterdam contro l'Olanda. I co ...

Rinascimento Italia: presentata la nuova maglia della Nazionale

La nuova maglia mantiene il design Crafted by Culture,già utilizzato per le maglie Away e Renaissance, con un nuovo fantastico motivo integrato nel design della maglia. COVERCIANO – Puma presenta ogg ...

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha convocato 37 giocatori per il doppio impegno dell'Italia in Nations League, il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 ad Amsterdam contro l'Olanda. I co ...La nuova maglia mantiene il design Crafted by Culture,già utilizzato per le maglie Away e Renaissance, con un nuovo fantastico motivo integrato nel design della maglia. COVERCIANO – Puma presenta ogg ...