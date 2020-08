Infermiere aggredito al Pronto Soccorso, Iannucci: prefetto e questore intervengano (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “E’ necessaria la tutela delle donne e degli uomini della sanità che ogni giorno sono in prima fila per l’assistenza dei cittadini. Chiedo al prefetto e al questore di porre in essere ogni necessaria azione utile a garantire sicurezza e tranquillità nei luoghi in questi mesi divenuti l’avamposto della battaglia contro il coronavirus e che contemporaneamente assicurano ogni cura ai cittadini“. Lo dichiara Gianluca Iannucci, consigliere comunale di Caserta e candidato per il Psi al Consiglio regionale della Campania, che interviene sulla vicenda dell’Infermiere aggredito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta perchè si era rifiutato di far saltare la fila ad ... Leggi su anteprima24

