Il limbo del rientro | la nuova routine del lavoro e i primi passi della manovra

IL limbo DEL rientroA Milano non si era mai vista una situazione del genere. Ma anche Bologna, Roma e Napoli non sono messe bene. In tutta Italia, le stanze sfitte sono aumentate del 149% rispetto all'anno scorso. Con la fine del lockdown, tanti hanno disdetto i contratti e sono andati via dalle città. E tra la didattica a distanza e lo smart working, studenti fuori sede e lavoratori ancora non sembrano avere intenzione di tornare. Il mercato degli affitti piange. Con ricadute inevitabili anche sull'indotto degli uffici: trasporti locali, mense aziendali e società di pulizie sono in crisi profonda, ricorda Il Sole 24 Ore. Senza dimenticare bar e ristoranti: in centro a Milano «la perdita di fatturato per alcuni locali si può misurare nell'ordine del 75%», ha detto a Business of ...

Cronaca - Sono decenni che la scuola italiana è in condizioni disastrose e solo l'abnegazione dei più volonterosi dirigenti e insegnanti consente sprazzi di buon livello. I governi, e le maggioranze, ...

Dal furto aggravato alla ricettazione, passando per resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, per finire alla rissa aggravata: sono alcuni esempi di tipologie d’inchieste, con tanto d’i ...

