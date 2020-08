Il caso che interroga sul carcere. Direttrice modello o collusa alla 'ndrangheta? (Di lunedì 31 agosto 2020) L’accusa è di quelle pesanti: concorso esterno in associazione mafiosa. Ma l’arresto dell’ex Direttrice del carcere di Reggio Calabria riapre il dibattito sulla gestione dei penitenziari. E sulla funzione stessa della detenzione. Maria Carmela Longo fino a pochi giorni fa era al vertice della sezione femminile dell’istituto romano di Rebibbia. Fino a quando il gip di Reggio Calabria Domenico Armoleo non ha chiesto per lei i domiciliari.Le ragioni sono specificate in un’ordinanza dai toni duri: “L’indagata Longo non ha lesinato durante il periodo della sua reggenza (nel carcere reggino di San Pietro, ndr) di intrattenere rapporti quanto mai inopportuni con i parenti di alcuni detenuti, per non dire che ella con il suo inqualificabile comportamento ha sistematicamente violato le norme ... Leggi su huffingtonpost

amnestyitalia : Sono atterrati a Fiumicino 5 eritrei che nel 2009 furono illegalmente respinti dall'Italia. Grazie a una sentenza s… - SirDistruggere : Non avendo lei mai detto che i bambini dovrebbero essere obbligati a crescere con due genitori dello stesso sesso,… - rtl1025 : ?? 'La #scuola serve a imparare, crescere, prepararsi. È pazzesco che non si spenda una parola su ciò, posto che era… - Silvestro52 : RT @FabioFranchi1: Definizione OMS. Mi pare si siano dimenticati di mettere 'lieve languorino allo stomaco', che comunque rientra di buon d… - Giuseppe_981 : @Emanuele676 @LucaBizzarri Esattamente. Sa (il gestore) che telefono è collegato a quale antenna; mi pare, però che… -