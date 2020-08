Diritto alla bigenitorialità: attenzione alle restrizioni supplementari (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Diritto alla bigenitorialitàLe restrizioni supplementariLe limitazioni vanno giustificateL'interesse superiore del minoreIl Diritto alla bigenitorialitàTorna su La Corte di Cassazione ha in molte occasioni enunciato il c.d. "Diritto alla bigenitorialita'", ribadendo che, quando i genitori si lasciano, il figlio minore ha Diritto di godere dell'apporto di entrambi. Ad esempio, con l'ordinanza n. 9764 dell'8 aprile 2019, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di affidamento dei figli minori, l'autorità giudiziaria, nel disciplinare le visite del minore con il genitore non collocatario, deve orientare la propria decisione sia verso l'esclusivo e superiore interesse del figlio minore sia in riferimento ... Leggi su studiocataldi

robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - gualtierieurope : Da domani entra in vigore l’abolizione del #superticket per visite e esami specialistici decisa in… - forumJuventus : ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a… - PdCepagatti : RT @gualtierieurope: Da domani entra in vigore l’abolizione del #superticket per visite e esami specialistici decisa in #Leggebilancio2020.… - Confronti_CNT : Un gruppo di 89 persone partono dalle coste libiche verso l’Italia per chiedere che gli venga riconosciuto il propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto alla Ritorno in classe, Speranza: “Diritto alla salute e all’istruzione devono camminare insieme, questa è la vera priorità” Orizzonte Scuola Juvemania: McKennie, che sorpresa. Ok Dzeko, ma solo se torna anche Kean!

Alzi la mano chi, sentendo il nome di Weston McKennie accostato per la prima volta a quello della Juventus, ha avuto come prima reazione un pensiero in stile Do ...

Il glossario del Calciomercato

Il nuovo campionato non è ancora iniziato, ma come ogni anno ad attirare l'attenzione di tutti i tifosi c'è un evento da non perdere: il Calciomercato. Dal 1 settembre al 5 ottobre tutti incollati a t ...

Alzi la mano chi, sentendo il nome di Weston McKennie accostato per la prima volta a quello della Juventus, ha avuto come prima reazione un pensiero in stile Do ...Il nuovo campionato non è ancora iniziato, ma come ogni anno ad attirare l'attenzione di tutti i tifosi c'è un evento da non perdere: il Calciomercato. Dal 1 settembre al 5 ottobre tutti incollati a t ...