Cos'è il LADA, il diabete del "terzo tipo" (Di lunedì 31 agosto 2020) Quando si pensa al diabete, escludendo quadri specifici come la forma che compare in gravidanza, la mente va subito alla forma di bambini e adolescenti, il diabete di tipo 1, o a quella degli adulti, diabete di tipo 2. Nel primo caso tutto nasce da una reazione errata del sistema immunitario che attacca le cellule produttrici d'insulina, nel secondo che colpisce dalla mezza età in poi, il meccanismo è diverso. Ma in alcuni casi, nelle forme di tipo 2, può esserci anche un'alterazione dell'apparato difensivo dell'organismo. Si parla quindi di LADA sigla che sta diabete autoimmune dell'adulto. Ecco come si riconosce Il 10-15 per cento circa di soggetti con diagnosi di diabete mellito tipo 2 è in realtà affetto dal ...

