Coronavirus: positivi a lungo con carica virale che oscilla, studio su bimbi (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos Salute) - Bambini e ragazzi, anche del tutto asintomatici, possono risultare positivi al tampone per mesi, anche due. O tre in casi limite. Nel corso di questo periodo la carica del virus può subire oscillazioni consistenti, tornando a salire tra un tampone e l'altro fino a dare esito nuovamente positivo anche in pazienti che in precedenza si erano negativizzati. Il dato arriva da uno di due studi italiani pubblicati sul 'Journal of Infection', che pone il problema di pazienti "costretti a un lungo isolamento anche se non sono più infettivi" e mette in risalto "l'importanza della determinazione delle cariche virali nei pazienti positivi a Covid-19" e la necessità per i laboratori di offrire questa analisi. Ma il lavoro, che analizza 30 casi di bambini e ... Leggi su iltempo

