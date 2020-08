Coronavirus in Lombardia, 135 positivi e due decessi. In terapia intensiva +2 (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 agosto 2020 - Sono 135 i nuovi positivi accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 9.866 tamponi processati, 1.596.833 da inizio emergenza Covid-19,. Ieri l'incremento era di 235, con ... Leggi su ilgiorno

