Coronavirus, il gestore del Sottovento: "Un errore aprire le discoteche" (Di lunedì 31 agosto 2020) aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se e ... Leggi su corrieredellosport

womantimeswebtv : Si allarga il focolaio di contagio da coronavirus registrato al 'Billionaire' di Porto Cervo. Chiuso anche il 'Sott… - EugenioBerto70 : Coronavirus: gestore Sottovento ricoverato a Sassari - 501_tot : RT @AndrewMoore_79: Sta andando di moda, vedo... - temisaba95 : RT @Area51cinqueuno: #Briatore Coronavirus, al Billionaire altri 52 casi positivi Chiuso anche il Sottovento, positivo e in rianimazione i… - infoitinterno : Coronavirus, il gestore del Sottovento di Porto Cervo in ospedale a Sassari -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gestore Coronavirus, il gestore del Sottovento: “Un errore aprire le discoteche” Corriere dello Sport.it Il titolare del Sottovento di Porto Cervo: “Un errore aprire le discoteche”

"Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se ...

Clienti e personale senza mascherina: bar chiuso per 5 giorni

Nell'ambito dei controlli effettuati quotidianamente contro il contenimento della diffusione del virus Covid-19, è stata disposta la chiusura di un bar a Torre Santa Susanna che aveva violato ogni dis ...

"Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se ...Nell'ambito dei controlli effettuati quotidianamente contro il contenimento della diffusione del virus Covid-19, è stata disposta la chiusura di un bar a Torre Santa Susanna che aveva violato ogni dis ...