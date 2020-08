Cooperazione internazionale: Beirut, dove la crisi colpisce donne e giovani (Di lunedì 31 agosto 2020) C’era una volta il Libano della finanza, della tolleranza, della vita notturna e della ricchezza cosmopolita. Il Paese dei cedri oggi sta vivendo una realtà dai risvolti sociali sempre più pesanti. Questo per una disoccupazione balzata al 35% (colpendo tanti giovani anche laureati) per una crisi economica che non accenna a ridimensionarsi e su cui ora si registra anche il peso del Covid, che ha portato le strutture ospedaliere, di per sé insufficienti, al collasso. Camilla R., cooperante, 28 anni di Torino, da sempre appassionata di cultura araba, di cui conosce la lingua, laureata in scienze politiche, è da poco tornata dal Libano, dopo una permanenza di quasi due anni. “Sono stata a Beirut per seguire dei progetti della Caritas ambrosiana a favore di madri rifugiate proveniente in ... Leggi su nuovasocieta

