Belen Rodriguez, spunta un segreto dal suo passato che sorprende i fan (Di lunedì 31 agosto 2020) Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato del suo passato che per molti rimane poco conosciuto e pieno di aneddoti inediti. Fonte Instagram – @BelenRodriguezrealLa showgirl negli ultimi tempi ha riempito i giornali di gossip per la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Il loro ritorno insieme, nella scorsa primavera, aveva destato l’attenzione non solo dell’opinione pubblica ma anche della stampa. Purtroppo però dopo la fine del lockdown, i due hanno deciso di mettere fine ancora una volta alla relazione, le motivazioni non si conoscono ma si vocifera che il ballerino abbia tradito la donna. Nonostante le sue vicende amorose, si sa ben poco del passato di Belen e soprattutto sulla vita ... Leggi su chenews

