Banchi in palestra, la fine dello sport giovanile (Di lunedì 31 agosto 2020) Si sta affermando l’idea che le palestre non saranno a disposizione delle associazioni sportive perché diventeranno delle aule e per problemi di sanificazione. Questo vuol dire uccidere le società sportive dilettantistiche, creare disoccupazione e impedire la pratica sportiva dei giovani.Comporta anche la riduzione del benessere e della salute di tutti, atleti e operatori dello sport. Infatti, le società sportive si aggiudicano l’uso delle palestre e la quasi totalità dello sport giovanile e amatoriale che si svolge al coperto, a eccezione del nuoto, è all’interno della palestre delle scuole. Se questi spazi diventeranno delle aule o se i costi della loro sanificazione quotidiana ... Leggi su huffingtonpost

Si sta affermando l’idea che le palestre non saranno a disposizione delle associazioni sportive perché diventeranno delle aule e per problemi di sanificazione. Questo vuol dire uccidere le società spo ...

Scuole in provincia di Cuneo: rimangono due settimane per renderle più sicure che mai

CUNEO CRONACA - Ammonta a 3 milioni 570 mila euro l’impegno finanziario assunto dalla Provincia di Cuneo per circa 50 interventi di adeguamento e manutenzione degli edifici scolastici per adeguarli al ...

Si sta affermando l'idea che le palestre non saranno a disposizione delle associazioni sportive perché diventeranno delle aule e per problemi di sanificazione. Questo vuol dire uccidere le società spo ...