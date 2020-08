Atalanta al via il raduno, 'non siamo stati via tanto' (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - BERGAMO, 31 AGO - "Non è che siamo stati via tanto...". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nel primo giorno del raduno precampionato della squadra nerazzurra nella sede di ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #Atalanta: al via il ritiro a #Zingonia 19 giorni dopo la sconfitta con il #Psg - AleCat_91 : ATALANTA, UN CALCIOMERCATO DA SCUDETTO PER IL GASP: ESIZIALE CATTOMERCAT... - sportli26181512 : Atalanta, oggi raduno al via: il programma: Niente ritiro sulle alte vette di Clusone: quest'anno, in...… - infoitsport : Atalanta, primo giorno di scuola: al via la nuova stagione, in attesa di Miranchuk - infoitsport : Atalanta: via agli allenamenti. Nel frattempo la Lokomotiv annuncia l’addio di Miranchuk -