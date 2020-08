Alessandro Gassman e Vittorio Sgarbi, incredibile lite con insulti sulle mascherine (Di lunedì 31 agosto 2020) Botte da orbi sui social tra Alessandro Gassman e Vittorio Sgarbi. L'attore non le ha mandate a dire al sindaco di Sutri, che nei giorni scorsi ha annunciato come provocazione la decisione di multare chi indossa la mascherina senza motivo. "Quando sei nel comune di Sutri - ha scritto ieri Gasmann su Twitter - governato da cosetto nervosetto e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo a f....?". Oggi è arrivata la replica, altrettanto dura, di Vittorio Sgarbi su Facebook, che accusa Gassman di non "avere niente di suo padre. E fatica a capire che portare la mascherina passeggiando da soli o con la propria moglie è una forma di demenza". La chiosa, poi, ... Leggi su iltempo

VittorioSgarbi : Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - mpela61 : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - paoletta2869 : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - rosaroccaforte : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - Mania48Mania53 : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassman Alessandro Gassman: “Al ristorante mi hanno misurato la febbre, avevo 34, praticamente morto… Ma… Il Fatto Quotidiano Sgarbi contro Gassmann: “Di suo padre non ha niente”

Un botta e risposta al vetriolo quello avvenuto tra Alessandro Gassmann e Vittorio Sgarbi in merito all’ordinanza che il critico d’arte ha deciso di emanare a Sutri. Con un tweet velenoso Gassmann ha ...

Sgarbi contro Gassmann, scintille per mascherine a Sutri

Vittorio Sgarbi contro Alessandro Gassmann. Al centro, l'ordinanza del sindaco di Sutri sull'uso delle mascherine. "Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto, e ti fanno la multa ...

Un botta e risposta al vetriolo quello avvenuto tra Alessandro Gassmann e Vittorio Sgarbi in merito all’ordinanza che il critico d’arte ha deciso di emanare a Sutri. Con un tweet velenoso Gassmann ha ...Vittorio Sgarbi contro Alessandro Gassmann. Al centro, l'ordinanza del sindaco di Sutri sull'uso delle mascherine. "Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto, e ti fanno la multa ...