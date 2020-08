Thiago Alcantara ha deciso: addio al Bayern Monaco. Ipotesi Premier (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo la grande abbuffata di successi in questo 2020, il Bayern Monaco inizia a valutare le prossime mosse sul mercato. I bavaresi, freschi vincitori di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, stanno sondando i movimenti in entrata, ma bisogna fare i conti anche con cessioni dolorose. Una di queste ultime potrebbe essere quella di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo, infatti, vorrebbe lasciare il club per rilanciarsi in una nuova avventura. La conferma arriva dal CEO Karl Heinz Rummenigge: il giocatore ha chiesto la cessione, come ha spiegato a "Die Welt".caption id="attachment 332898" align="alignnone" width="1024" Thiago Alcantara (Getty Images)/captionFUTUROSempre secondo i rumors di mercato, Alcantara sarebbe particolarmente richiesto in ... Leggi su itasportpress

