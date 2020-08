Sospeso Io e Te (Di domenica 30 agosto 2020) Pierluigi Diaco Rai 1 sospende Io e Te. A partire dalla giornata di domani, lunedì 31 agosto 2020, al posto del programma condotto da Pierluigi Diaco ci saranno Marcello Masi e Andrea Delogu con La Vita in Diretta Estate, che dunque si ‘allarga’ andando ad occupare anche il primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Secondo quanto riportato dal FattoQuotidiano.it, la sospensione è dovuta ad un caso di positività al Coronavirus riscontrato all’interno dello staff della trasmissione, che avrebbe dovuto chiudere definitivamente venerdì 4 settembre (da lunedì 7 arriva Serena Bortone con Oggi è un altro Giorno). Ironia della sorte (!), Diaco è reduce dallo scontro in diretta su RTL 102.5 con la collega Giusi Legrenzi proprio a causa della sua volontà di smettere di parlare di Covid-19 perché – ha ... Leggi su davidemaggio

Capezzone : +Prostata-party a Capalbio+ Vipponi scatenati: risate su Briatore-Billionaire, orrore per giovani da Suburra che ba… - HuffPostItalia : Una scuola a Verbania ha sospeso le attività didattiche per Covid - wireditalia : Inaugurato in Cina pochi giorni fa, il ponte in vetro sospeso sopra il fiume Bei è un avveniristico capolavoro arch… - achene_paolo : RT @Capezzone: +Prostata-party a Capalbio+ Vipponi scatenati: risate su Briatore-Billionaire, orrore per giovani da Suburra che ballano. Il… - Cosmicpolitan_ : RT @GiusCandela: +++CASO DI CORONAVIRUS A #IOETE, SOSPESO IL PROGRAMMA DI PIERLUIGI DIACO. AL SUO POSTO IN ONDA #LAVITAINDIRETTAESTATE+++ h… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso Una scuola a Verbania ha sospeso le attività didattiche per Covid L'HuffPost Covid-19, la lettera: “Davvero se non si è VIP non si ha diritto a cure e tampone?”

Il servizio a pagamento importantissimo al momento è stato sospeso proprio perché 4 dipendenti del Mater sono risultati positivi al tampone. Per fare il test con il tampone, visto che quello ...

Pierluigi Diaco, Covid a Io e te: sospeso il programma di Rai 1, contagio nello staff

Pierluigi Diaco, Covid a Io e te: sospeso il programma di Rai 1. Sospeso per Covid Io e te condotto da Pierluigi Diaco. Il programma di Rai1 da oggi è stato sostituito dalle 14 ...

Il servizio a pagamento importantissimo al momento è stato sospeso proprio perché 4 dipendenti del Mater sono risultati positivi al tampone. Per fare il test con il tampone, visto che quello ...Pierluigi Diaco, Covid a Io e te: sospeso il programma di Rai 1. Sospeso per Covid Io e te condotto da Pierluigi Diaco. Il programma di Rai1 da oggi è stato sostituito dalle 14 ...