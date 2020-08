Protestano contro sbarchi e migranti, esplode la rabbia: italiani sgomberati dalla polizia (Di domenica 30 agosto 2020) La situazione precipita a Lampedusa. Lo sbarco nella notte di 450 tunisini, trasportati sull'isola da un peschereccio, ha scatenato la protesta dei residenti contro l'invasione inarrestabile dei migranti. La polizia schierata dal Ministero degli Interni ha dovuto contenere i le proteste dei lampedusani furiosi: "È accaduto, ma non sarebbe MAI dovuto accadere" commenta Radio Savana, tra i profili Twitter più seguiti dai lettori dell'area sovranista sul quale viene anche pubblicato il video scioccante degli scontri con le forze dell'ordine. È accaduto, ma non sarebbe MAI dovuto accadere: forze dell'Ordine italiane usano la forza contro altri italiani per favorire sbarco clandestino. Peschereccio tunisino scarica a Lampedusa 500 clandestini ... Leggi su iltempo

aspettaaspetta : RT @Yi_Benevolence: Chiediamo alla senatrice #Segre se per lei va bene chiamare #negazionisti coloro che protestano contro le misure irrazi… - PonytaEle : RT @Yi_Benevolence: Chiediamo alla senatrice #Segre se per lei va bene chiamare #negazionisti coloro che protestano contro le misure irrazi… - Yi_Benevolence : Chiediamo alla senatrice #Segre se per lei va bene chiamare #negazionisti coloro che protestano contro le misure ir… - ylesweet666 : Scopro ora che a Lampedusa ci sono ben tre abitanti che protestano contro dei poveri cristi che rischiavano di mori… - RaffaLorr : Hanno messo anche la polizia contro gli Italiani pur di favorire gli scafisti Lampedusa, gli italiani protestano c… -