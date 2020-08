Napoli, le strategie dopo la cessione di Allan. Priorità Veretout. I retroscena su Koulibaly (Di domenica 30 agosto 2020) Allan va all’Everton, non è certo una sorpresa. Operazione da 30 milioni, 25 di base fissa più 5 di bonus (solo 2 facilmente raggiungibili). Ora il Napoli aspetta la decisione di Dzeko in chiave Juve, una situazione che coinvolge Milik destinato in tal caso alla Roma in cambio di Under e soldi. Milik ha sempre una speranza di andare alla Juve, proprio per questo motivo è fondamentale l’ultima decisione di Dzeko. Su Ghoulam resta il Wolverhampton, mentre nel caso di Koulibaly vanno raccontati al uni retroscena. Prima che il Chelsea andasse deciso su Thiago Silva a parametro zero, proprio i Blues aveva fatto un tentativo per KK, ma la situazione non ha avuto l’impulso per farla diventare una trattativa. Il discorso con il Manchester City può entrare nel vivo la prossima ... Leggi su alfredopedulla

