Milik-Dzeko, De Laurentiis può far saltare il banco: richieste troppo alte, così Dzeko resta alla Roma (Di domenica 30 agosto 2020) Sono ore calde in chiave mercato per Napoli, Roma e Juventus, alle prese con un giro di attaccanti che potrebbe completarsi con gli incastri giusti. Le trattative per il passaggio di Dzeko alla Juve e Milik alla Roma dipendono, però, da Aurelio De Laurentiis, le cui richieste potrebbero far saltare tutto. Il club giallorosso ha … L'articolo Milik-Dzeko, De Laurentiis può far saltare il banco: richieste troppo alte, così Dzeko resta alla Roma Leggi su dailynews24

