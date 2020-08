Microsoft Defender sbarca sul Google Play Store, pronto al download (Di domenica 30 agosto 2020) A distanza di qualche mese del rilascio della versione preview, l'app Microsoft Defender è stata ora pubblicata anche sul Google Play Store L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

cortedmael : @Luipez4 @Gabry89 Microsoft Defender da tempo rivaleggia con I principali antivirus senza grossi problemi. - Gabry89 : Resto esterrefatto dal progresso di Microsoft Defender. I vari vendor di terze parti devono iniziare seriamente a p… - CyseaAcademy : RT @securityopenlab: Application Guard per Office in anteprima pubblica @Microsoft #Office365 #malware #cybersecurity: È finalmente disponi… - CyberSecHub0 : RT @securityopenlab: Application Guard per Office in anteprima pubblica @Microsoft #Office365 #malware #cybersecurity: È finalmente disponi… - securityopenlab : Application Guard per Office in anteprima pubblica @Microsoft #Office365 #malware #cybersecurity: È finalmente disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Defender Microsoft Defender sbarca sul Google Play Store, pronto al download TuttoAndroid.net Microsoft Defender sbarca sul Google Play Store, pronto al download

Windows 10 non vi permetterà di disattivare Defender

Nelle ultime ore abbiamo scoperto che l’antimalware integrato di Microsoft non può più essere tolto, a meno che non si installi un altro programma di protezione. La decisione del colosso sembrerebbe i ...

