Messi Barcellona: rottura. Il giocatore si candida: “Datemi la 10” (Di domenica 30 agosto 2020) Si è consumata forse oggi definitivamente la rottura tra Messi e il Barcellona. Leo non si è presentato al centro sportivo blaugrana per il tampone: ultimo atto di una guerra tra le parti. C’era attesa per sapere se Leo Messi si sarebbe presentato al ritiro del Barcellona nel centro sportivo catalano. Oggi il club sta effettuando i tamponi ai membri della rosa ritornati dalle vacanze ma, tra tutti, c’è l’assenza che fa più rumore, quella della Pulce argentina. Il numero 10 non si è fatto vivo, prolungando una guerra tra le parti che, probabilmente, sarà destinata a finire in tribunale. Da una parte la volontà del giocatore di appellarsi alla famosa clausola rescissoria unilaterale, dall’altra il club che fa valere ... Leggi su bloglive

