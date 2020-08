Maltempo, 2 bambine morte e un disperso. Fulmine colpisce uomo. Esondano Isarco e Adige (Di domenica 30 agosto 2020) Trombe d'aria, grandinate, pioggia e frane. L'ondata di Maltempo che sta colpendo il Nord Italia ha causato la morte di due bambine di 3 e 14 anni a Massa Marina, mentre sono riprese le ricerche dell'... Leggi su quotidiano

RaiNews : Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione… - rtl1025 : ?? Due bambine di 10 anni e 2 anni e mezzo sono in gravissime condizioni dopo che per il #maltempo un #albero è cadu… - RaiNews : Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due bambine di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano… - zazoomblog : Maltempo 2 bambine morte e un disperso. Il fiume Isarco è esondato a Chiusa - #Maltempo #bambine #morte #disperso. - infoitinterno : Maltempo killer: 2 bambine morte a Marina di Massa, un disperso a Varese -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo bambine Maltempo, 2 bambine morte e un disperso. Fulmine colpisce uomo. Esondano Isarco e Adige QUOTIDIANO.NET Albero cade su una tenda in un campeggio: muoiono due sorelline di 2 e 14 anni - Video

MASSA. Il maltempo uccide due sorelle di 2 anni e mezzo e di 14 anni di Torino. La tragedia è avvenuta al campeggio "Verde mare" alla Partaccia, a Marina di Massa. Intorno alle 7 un albero, un pioppo ...

Tromba d’aria a Marina di Massa, albero cade su tenda nel campeggio. Morte due sorelle di 14 e 3 anni

MARINA DI MASSA (Massa Carrara) - La forza del vento è stata così violenta da sradicare un pioppo di 4 metri e mezzo che è caduto su una tenda e ha ucciso Jannat e Malak Lassiri, due sorelle di 3 anni ...

MASSA. Il maltempo uccide due sorelle di 2 anni e mezzo e di 14 anni di Torino. La tragedia è avvenuta al campeggio "Verde mare" alla Partaccia, a Marina di Massa. Intorno alle 7 un albero, un pioppo ...MARINA DI MASSA (Massa Carrara) - La forza del vento è stata così violenta da sradicare un pioppo di 4 metri e mezzo che è caduto su una tenda e ha ucciso Jannat e Malak Lassiri, due sorelle di 3 anni ...