Le scuse di Nek per la serata al Twiga della Santanché: 'Ho commesso una leggerezza' (Di domenica 30 agosto 2020) In una serata privata al Twiga a Marina di Pietrasanta, Nek aveva cantato davanti a diverse persone senza mascherine e senza rispetto del distanziamento sociale. Il video che riprendeva alcuni momenti ... Leggi su globalist

