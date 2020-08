Ladispoli, “Un sacco bello” 40 anni dopo: Verdone (finalmente) arriverà in autobus in città (Di domenica 30 agosto 2020) A quarant’anni dall’uscita di “Un sacco bello” finalmente Leo (Carlo Verdone), il 4 settembre alle 19:00, riuscirà a raggiungere Ladispoli, e lo farà a bordo di un autobus d’epoca messo a disposizione dal Cotral, con tanto di autista in divisa anni ’80 per ricordare l’epoca del film. Ad attenderlo, nei pressi di piazza Rossellini, dove quaranta anni fa si trovava la fermata dei bus, una targa in suo onore. Promotori dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Ladispoli, Alessandra Fattoruso, presidente dell’associazione Tama’ e delegata del sindaco Grando a Eventi cinema e spettacoli, e Silvana Iaboni, sorella del produttore cinematografico ... Leggi su ilcorrieredellacitta

