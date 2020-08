Juventus, Vidal non esclude il ritorno: “Se mi chiamasse sarei felice” (Di domenica 30 agosto 2020) Arturo Vidal la prossima stagione non vestirà la maglia del Barcellona e, in un’intervista concessa allo youtuber Daniel Habif, non esclude un ritorno alla Juventus, allenata ora da Andrea Pirlo: “E’ spettacolare il fatto che sia diventato il nuovo allenatore della Juventus. Era incredibile da giocatore figuriamoci da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per lui e per la società bianconera“. Successivamente Vidal ha parlato anche di Antonio Conte: “E’ una macchina e tatticamente è il numero uno. Mi ha adattato alla sua idea e ha dovuto cambiare un po’ il sistema“. Leggi su sportface

