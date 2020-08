Ischia, ragazza positiva al covid: farà isolamento su yacht (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Sono in isolamento su uno yacht ad Ischia quattro persone dopo che una di loro, la ragazza, è risultata positiva al covid-19. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a Ponza e, dopo essere stata avvisata della positività di una delle persone che aveva frequentato sull’isola, si è sottoposta al tampone, risultato positivo. La ragazza in questi giorni, insieme al fidanzato ed ai genitori di lui, era a bordo di uno yacht di 16 metri ormeggiato in un porto turistico isolano; a seguito del tampone positivo, l’Asl ha deciso per l’isolamento dei quattro a bordo della imbarcazione sino al secondo tampone, ... Leggi su anteprima24

Cafeponci : RT @ilmessaggeroit: Covid, quattro persone in isolamento su uno yacht a #ischia: ragazza positiva contagiata a Ponza - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca In quattro in isolamento su uno yacht: una ragazza è positiva al Covid-19 - titty_napoli : RT @NapoliToday: #Cronaca In quattro in isolamento su uno yacht: una ragazza è positiva al Covid-19 - NapoliToday : #Cronaca In quattro in isolamento su uno yacht: una ragazza è positiva al Covid-19 - FaroGuardia : RT @ilmessaggeroit: Covid, quattro persone in isolamento su uno yacht a #ischia: ragazza positiva contagiata a Ponza -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia ragazza Covid, quattro in isolamento su uno yacht a Ischia: ragazza positiva contagiata a Ponza Il Messaggero Coronavirus: quattro persone in isolamento su yacht a Ischia

Quattro persone si trovano in isolamento su uno yacht ad Ischia dopo che una di loro, una ragazza, è risultata positiva al covid 19. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a P ...

Covid, quattro persone in isolamento su uno yacht a Ischia: ragazza positiva contagiata a Ponza

In quattro in isolamento su uno yacht a Ischia dopo che una di loro, una ragazza, è risultata positiva al Covid. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a Ponza e, dopo essere ...

Quattro persone si trovano in isolamento su uno yacht ad Ischia dopo che una di loro, una ragazza, è risultata positiva al covid 19. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a P ...In quattro in isolamento su uno yacht a Ischia dopo che una di loro, una ragazza, è risultata positiva al Covid. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a Ponza e, dopo essere ...