In Alto Adige torna il sole ma resta l'allarme fiumi in piena (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Sta tornando il sole nella valle dell'Adige tra Bolzano e Trento ma la situazione permane particolarmente difficile a seguito dell'enorme quantità d'acqua caduta dalla scorsa notte soprattutto in Alto Adige. fiumi esondati: l'Isarco all'altezza della cittadina di Chiusa in provincia di Bolzano, corsi d'acqua ingrossati, l'Adige è in piena e ha costretto all'evacuazione preventiva di 600 persone a Egna in Bassa Atesina, e traffico paralizzato nella giornata del rientro verso le città dopo le vacanze. Evacuate più di 300 persone a Chiusa a seguito dell'esondazione dell'Isarco. L'autostrada A22 del Brennero è chiusa tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud e interrotta è la ferrovia del ... Leggi su agi

