I tre positivi che aggrediscono gli infermieri e tentano di scappare dall’ospedale militare al Celio (Di domenica 30 agosto 2020) Venerdì all’ospedale militare del Celio tre cittadini nigeriani, trasferiti da poco da un centro d’accoglienza perché positivi al primo tampone — un uomo e due ragazze, di 31, 27 e 25 anni — hanno scatenato il panico nel reparto emergenza Covid quando hanno capito che non sarebbero stati dimessi come altri (in particolare un 16enne bengalese, che hanno poi rinchiuso con loro in una stanza per mezz’ora) negativi. I tre positivi che aggrediscono gli infermieri e tentano di scappare dall’ospedale militare al Celio I tre hanno aggredito i sottufficiali addetti alle dimissioni dei pazienti, il responsabile del reparto e il suo vice, un colonnello e un tenente. Poi hanno ... Leggi su nextquotidiano

Violenza privata, resistenza e violenza a incaricato di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale. Per queste accuse tre nigeriani, positivi al Covid-19, sono stati denunciati dai carabinieri ...

