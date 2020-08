Gravissimo dopo lo scontro sull'Aurelia tra furgone e auto (Di domenica 30 agosto 2020) Marina di Pietrasanta, Lucca,, 30 agosto 2020 - Grave incidente a Marina di Pietrasanta, in località Motrone , vicino al confine con Lido di Camaiore. Lo scontro tra un furgone e una Fiat 600: secondo ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo dopo Gravissimo dopo lo scontro sull'Aurelia tra furgone e auto La Nazione Cade un albero su una tenda in campeggio: morte due bambine

Due bambine sono state trasportate all’ospedale Apuane in gravissime condizioni: a causa di una tromba d’aria, infatti, un albero è caduto in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara), il ‘Verdem ...

Turchia, l'avvocata Timtik muore dopo 238 giorni di digiuno in cella

«Ebru Timtik è immortale» gridava venerdì la folla radunatasi davanti al Consiglio di medicina legale di Istanbul per assistere all'uscita della bara dell'avvocata che ha pagato con la vita la sua ric ...

