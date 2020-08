Formula 1, Hamilton: “Gara non semplice ma giornata perfetta. Mai sentito meglio” (Di domenica 30 agosto 2020) “Non è stata una gara semplice, ho fatto un paio di bloccaggi che hanno portato a delle vibrazioni. Ho faticato un po’, ma è stata una giornata perfetta per noi. La situazione che si è creata all’inizio è andata a mio vantaggio e ho potuto gestire, a quel punto la gara era vinta“. Lo ha detto Lewis Hamilton al termine del Gran Premio del Belgio che ha visto il trionfo del pilota della Mercedes, giunto così alla vittoria numero 89 in carriera: “So che il dominio Mercedes non è necessariamente quello che tutti vorrebbero vedere. Noi teniamo la testa bassa – spiega il britannico al traguardo – in Mercedes non si festeggia più di tanto perché pensiamo a vincere la prossima gara. Il nostro è un ambiente incredibile in ... Leggi su sportface

