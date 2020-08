Formula 1 – Gp del Belgio: Hamilton davanti, Leclerc 15°! [LIVE] (Di domenica 30 agosto 2020) Lo abbiamo visto in versione ‘Black Panther’ in qualifica, abbassatosi la visiera lo sarà anche in gara? Lewis Hamilton pronto a dominare il Gp del Belgio partendo dalla pole position davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen, gli unici in grado di poterlo impensierire. Ferrari fuori dal Q3 delle qualifiche e lontanissime in griglia, chiamate ad una difficile rimonta. L’incognita meteo però potrebbe cambiare le carte in tavola. Il racconto del Gp del Belgio LIVE: Giro 36/44 – Spazio team radio: vibrazioni per Verstappen, Bottas lamenta un fastidio alla gamba Giro 30/44 – Grande gara della Renault che porta Ricciardo al quarto posto e Ocon al sesto Giro 25/44 – Nuovo pit stop per Charles Leclerc, attualmente ultimo Giro 20/44 ... Leggi su sportfair

