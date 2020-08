F1, GP d’Italia 2020: dove vedere la gara in TV e streaming (Di domenica 30 agosto 2020) Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 06 Settembre con il GP d’Italia, valido come nuovo appuntamento del calendario 2020 varato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito di Monza. A seguire trovate tutte le informazioni su orario della gara e dove vedere il Gran Premio d’Italia in TV e in streaming con e senza abbonamento Sky. Orari Formula 1 GP d’Italia 2020 La gara del Gran Premio d’Italia avrà inizio domenica 06 Settembre alle ore 15:10. dove vedere il GP d’Italia di Formula 1 in TV Il F1 GP d’Italia 2020 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 15:10 e in chiaro su TV8 alle 18:00 di domenica in differita. Le qualifiche del ... Leggi su tutto.tv

