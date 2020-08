E' il solito Djokovic Titolo numero 80 (Di domenica 30 agosto 2020) Un primo set da incubo, 0-2 nel terzo ma alla fine arriva il Titolo numero 80 della carriera. Novak Djokovic si conferma imbattibile in questo 2020 e, dopo aver rischiato grosso con Bautista Agut, ... Leggi su quotidiano

tonygamblerII : Il solito cannibale. NOLE #Djokovic. #CincinnatiOpen #CInCyTENNIS -

Ultime Notizie dalla rete : solito Djokovic

Un primo set da incubo, 0-2 nel terzo ma alla fine arriva il titolo numero 80 della carriera. Novak Djokovic si conferma imbattibile in questo 2020 e, dopo aver rischiato grosso con Bautista Agut, pie ...Novak Djokovic sta giocando due partite: una in campo e una da sindacalista. La prima, a New York (dove si è concluso il Masters 1000 inizialmente previsto a Cincinnati), il serbo aveva rischiato di p ...