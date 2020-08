Cavalli uccisi e mutilati in Francia, tra le piste quella dei riti satanici (Di domenica 30 agosto 2020) Cosa c’è dietro i ripetuti attacchi contro pony e Cavalli che da mesi imperversano in tutta la Francia? Se lo chiede la polizia francese, che sta indagando per individuare i responsabili delle circa trenta aggressioni ai danni di giumente, puledri, pony e Cavalli: uccisi o mutilati mentre erano nelle stalle, con alcuni dettagli macabri che suggeriscono, tra le possibili piste, quelle dei rituali satanici o del traffico di organi.“Non escludiamo nulla”, ha detto a France-Info il ministro dell’agricoltura Julien Denormandie. Il mistero va avanti, infittendosi, da mesi, ma negli ultimi giorni la polizia francese è riuscita per la prima volta a diffondere l’identikit di un aggressore, entrato in azione nella notte tra ... Leggi su huffingtonpost

