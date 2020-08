Calciomercato Fiorentina, i viola stringono su Piatek (Di domenica 30 agosto 2020) : la società, per il bomber polacco, è pronta ad aumentare l’offerta La Fiorentina vuole a tutti i costi Krzysztof Piatek. L’ex Milan – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – piace ai viola e la società potrebbe anche aumentare l’offerta per convincere l’Hertha Berlino, attuale club dell’attaccante. Dalla Germania fanno sapere che servono almeno 25 milioni per intavolare la trattativa: la Fiorentina probabilmente alzerà la prima proposta (20 milioni) per poter convincere definitivamente Piatek e il club tedesco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina La Fiorentina non molla Biraghi Calciomercato.com Violamania: Chiesa è il prezzo da pagare per costruire una grande Fiorentina

In una delle estati più strane per il mondo del calcio, la Serie A si avvicina ad ampie falcate verso la ripresa, ed un mercato che deve ancora entrare nel vivo ...

Calciomercato Inter, Marotta sogna il colpo dalla Premier: serve un tesoretto

Inter, Kanté è l’uomo giusto: operazione da 60 milioni Il centrocampista ideale è N’Golo Kanté. Il 29enne, al momento, è un punto fermo del Chelsea, ma gli innumerevoli acquisti dei Blues, letteralmen ...

