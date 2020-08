Albero cade su una tenda in un campeggio a Marina di Massa: morte due sorelle. Donati gli organi della più grande (Di domenica 30 agosto 2020) Il temporale, il vento. Un Albero non regge e cade. Sotto il tronco di un pioppo di 4 metri e i rami finisce una tenda del camping. All’interno anche due bambine, di 14 anni e 2 anni e mezzo. La più piccola muore sul colpo, la più grande poche ore dopo il ricovero in terapia intensiva. Leggermente ferita la sorella più grande di 19 anni. Illesi i genitori. La famiglia, di origini marocchine e residente a Torino, ha dato il consenso per l’espianto degli organi della quattordicenne. È successo nella notte a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, nel campeggio Verde Mare. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, ... Leggi su ilfattoquotidiano

