A fuoco un veliero carico di migranti al largo della costa di Crotone. Sei dispersi, feriti due finanzieri (Di domenica 30 agosto 2020) Un veliero con a bordo una ventina di migranti ha preso fuoco mentre era in corso il trasbordo su navi della Capitaneria di Porto al largo della costa Crotonese. Subito dopo c’è stata un’esplosione e non si sa ancora se ci siano vittime e persone ustionate. Sei migranti risultano dispersi e due finanzieri, che stavano assistendo l’imbarcazione, sono rimasti feriti. Capitaneria e Guardia di finanza stanno recuperando le persone finite in mare e anche un aereo della Guardia costiera sta partecipando alle operazioni di soccorso. Intanto nella notte altre persone sono sbarcate nella Locride su un’imbarcazione a vela, approdando sulla spiaggia ... Leggi su ilfattoquotidiano

