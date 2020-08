The New Mutants, Maisie Williams ironizza sulle critiche negative: "Sembra un film imperdibile" (Di sabato 29 agosto 2020) Maisie Williams ha condiviso su Twitter una recensione in cui si definisce The New Mutants "il peggior film sugli X-Men", ironizzando sulle recensioni negative. The New Mutants è arrivato nei cinema americani e l'accoglienza della critica non è stata delle migliori, spingendo l'attrice Maisie Williams a condividere la sua reazione ai commenti negativi pubblicati on line. L'attrice, in un tweet ha condiviso online la recensione di Forbes in cui si sostiene che si tratti del "Peggior film sugli X-Men mai realizzato" scrivendo ironica: "Sembra un film imperdibile! Comprate i vostri biglietti ora". Le parole di Maisie ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : The New Captain Tsubasa: Rise of the New Champions | Recensione: un’enorme occasione sprecata Tom's Hardware Italia “On the Rocks”: il film Apple TV+ sarà presentato in anteprima al New York Film Festival

Dopo più di un anno di attesa, finalmente vedremo il film “On the Rocks” della regista Sofia Coppola su Apple TV+. Prima dell’arrivo sul servizio di streaming video, il film sarà presentato al New Yor ...

“Gangs of New York”: questa sera su Rai Movie il racconto epico dell’America di Martin Scorsese

Se volessimo cominciare a raccontare il film del 2002 di Martin Scorsese Gangs of New York attraverso i numeri, basterebbe forse quello delle candidature agli Oscar, 10 (ma nessuna vinta), o il budget ...

