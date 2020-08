Supernatural, Jensen Ackles e Jared Padalecki si preparano a dire addio alla serie (Di sabato 29 agosto 2020) I protagonisti di Supernatural, Jensen Ackles e Jared Padelecki, commentano con commoventi post gli ultimi giorni di riprese della serie. Supernatural, la serie più longeva del network americano The CW, sta per giungere al termine dopo 15 anni, e i suoi protagonisti, Jensen Ackles e Jared Padalecki, vogliono proprio farci commuovere. Entrambi gli interpreti dei Fratelli Winchester sono ricorsi ai social network per commentare il loro primo giorno di riprese del series finale, e il risultato è stato una valle di lacrime per i fan dello show iniziato nell'ormai lontano 2005. "La scorsa notte abbiamo terminato di girare l'episodio numero 326 di Supernatural. ... Leggi su movieplayer

Sono passati più di 14 anni da quando i fratelli Winchester hanno iniziato a dare la caccia a demoni e divinità, ma adesso la corsa di Supernatural sta per finire: le riprese per l'ultimo e definitivo ...

