Sondaggi Demos & PI, disastro Lega in Campania. Ma nelle altre Regioni il centrodestra vince (Di sabato 29 agosto 2020) Brutte notizie per Salvini per quanto riguarda le regionali in Campania. Le elezioni regionali e il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre assumono una rilevanza particolare per i possibili riflessi politici a livello nazionale in una fase molto delicata della vita del Paese. Il Sondaggio realizzato dall'istituto Demo & PI in vista delle elezioni in Campania certifica che il presidente in carica vincenzo De Luca è accreditato di un vantaggio molto netto (oltre 21 punti) sul principale avversario, il candidato di centrodestra Stefano Caldoro. E a proposito del voto di lista emergono alcuni dati interessanti: il Pd con il 19,2% si colloca al primo posto, mentre la Lega scende a 3,3%, in forte arretramento rispetto alle Europee quando fu ...

