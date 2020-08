San Maurizio, bomba d'acqua in chiesa durante un funerale: in 40 messi in salvo dai vigili del fuoco (Di sabato 29 agosto 2020) Foto di repertorio 40 persone stavano partecipando ad un funerale ad Alpiolo, frazione di San Maurizio D'Opaglio, quando un torrente d'acqua è entrato in chiesa. É successo nella mattinata di oggi, ... Leggi su novaratoday

TgrPiemonte : Ancora maltempo in Piemonte. Colpito l'Alessandrino dove il torrente Lemme è esondato a Gavi. Nel novarese, a San M… - TheWatchfulCook : RT @TgrPiemonte: Ancora maltempo in Piemonte. Colpito l'Alessandrino dove il torrente Lemme è esondato a Gavi. Nel novarese, a San Maurizio… - alcinx : RT @TgrPiemonte: Ancora maltempo in Piemonte. Colpito l'Alessandrino dove il torrente Lemme è esondato a Gavi. Nel novarese, a San Maurizio… - BrazzaPietro : RT @TgrPiemonte: Ancora maltempo in Piemonte. Colpito l'Alessandrino dove il torrente Lemme è esondato a Gavi. Nel novarese, a San Maurizio… - TgrRai : RT @TgrPiemonte: Ancora maltempo in Piemonte. Colpito l'Alessandrino dove il torrente Lemme è esondato a Gavi. Nel novarese, a San Maurizio… -