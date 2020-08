Qualifiche GPBelgio 2020 | Pole di Hamilton, Ferrari eliminate in Q2 (Di sabato 29 agosto 2020) Qualifiche GPBelgio 2020 – Lewis Hamilton conquista una straordinaria Pole position nel GP del Belgio! L’inglese è imprendibile con la sua Mercedes W11 e stampa il miglior giro in 1:41.252. Per Lewis Pole numero 93 della carriera! Secondo Valtteri Bottas (+511), davanti di un nulla a Max Verstappen (+526) che ha chiuso terzo. Quarto uno strabiliante Daniel Ricciardo (+809), davanti ad Alexander Albon (+1.012) che accusa ancora mezzo secondo dal compagno di squadra. Sesto un veloce Esteban Ocon (+1.144), davanti alla McLaren di Carlos Sainz (+1.186). Subito dietro le due Racing Point di Perez e Stroll in ottava e nona posizione, davanti alla McLaren di Lando Norris che chiude la top ten. Buona la prova dell’Alpha Tauri con l’11esimk e 12esimo posto di ... Leggi su sport.periodicodaily

Profilo3Marco : RT @Libero_official: “Non era mai successo”. #Ferrari oltre l’umiliazione: Leclerc-Vettel, record impensabile #GPBelgio - veracruz777 : RT @Libero_official: “Non era mai successo”. #Ferrari oltre l’umiliazione: Leclerc-Vettel, record impensabile #GPBelgio - PaoloVersa : RT @Libero_official: “Non era mai successo”. #Ferrari oltre l’umiliazione: Leclerc-Vettel, record impensabile #GPBelgio - Libero_official : “Non era mai successo”. #Ferrari oltre l’umiliazione: Leclerc-Vettel, record impensabile #GPBelgio… - Cinquantenni : #29agosto con queste prestazioni #Binotto se ne deve andare , emblematico lo sguardo tra #Leclerc e #Vettel non ric… -