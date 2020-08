Perchè il “blackface” sbandierato da Di Maio su Facebook è un problema (Di sabato 29 agosto 2020) Il volto di Luigi Di Maio sul corpo di Micheal “Air” Jordan che vola verso il canestro. E poi Di Maio al fianco di Totò nello storico film dei primi anni ’60, Totòtruffa. Sono soltanto alcuni dei “meme” che il ministro degli Esteri ha condiviso sulla sua pagina Facebook nel tentativo di neutralizzare tramite l’autoironia gli sfottò da parte degli utenti social sulla sua abbronzatura, risultato di alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Una presa in giro che è costata l’accusa di razzismo non soltanto nei confronti di chi lo aveva sbeffeggiato, ma anche nei confronti dello stesso ministro. Cos’è il blackface «Prometto che la prossima volta mi metterò la crema 50», ha scherzato Di Maio nel commento a corredo dei meme, ... Leggi su open.online

digimonjjunior : Fotografato con loro. Sono tutti dei razzisti, perché negli usa hanno deciso che non si fa e noi siamo la provincia… - marco_bragazzi : RT @Antigiornalista: @LucaBizzarri Aspè. Il NYT attacca Di Maio perché pensa abbia fatto 'blackface'(cioè fingersi nero per denigrare i ner… - affari_politici : @christianrocca @lasoncini @Linkiesta Il NYT non ha criticato il Ministro degli Esteri perché abbronzato. Lo ha cri… - nicolomontarini : Invece della blackface bisognerebbe chieder a DiMaio se ha fatto delle buone vacanze. E subito dopo chiedere perché… - SalRimauro : La #blackface di @luigidimaio per molti è puro razzismo. Perché non chiedere al governo di rendere illegale l’abbronzatura ? -

