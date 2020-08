Migranti, Musumeci accusa la giudice del Tar: ‘Consulente di Zingaretti’ (Di sabato 29 agosto 2020) Nello Musumeci è infuriato. Il presidente della Regione Sicilia punta il dito contro i giudici del Tar di Palermo che hanno sospeso la sua ordinanza che imponeva lo sgombero dei centri di accoglienza dell’isola da tutti i Migranti che attualmente vi sono ospitati. Musumeci ce l’ha in modo particolare con la magistrata Maria Cristina Quiligotti, la cui firma compare sul decreto di sospensione. Secondo Musumeci la Quiligotti non sarebbe da considerare una toga imparziale perché in passato “è stata consulente” del segretario Pd Nicola Zingaretti. La furia di Nello Musumeci contro la magistrata Giovedì scorso il Tribunale amministrativo di Palermo, chiamato in causa dal governo Conte, ha approvato un decreto che sospende l’ordinanza firmata pochi ... Leggi su newspad

