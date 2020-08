Messi, il retroscena sull’addio al Barcellona: “decisione maturata nei mesi scorsi” (Di sabato 29 agosto 2020) Clamoroso retroscena sull’addio di Leo Messi al Barcellona. Secondo quanto ipotizzato da ‘Marca’, la dirigenza blaugrana sapeva già da luglio che il suo fuoriclasse avrebbe lasciato il Camp Nou. Diversi i colloqui tra la dirigenza e l’argentino nei quali era emersa la volontà di Messi, poi la richiesta formale che ha portato al braccio di ferro tra le due parti: l’entourage vuole far valere quella clausola che permetterebbe alla Pulce di liberarsi a titolo gratuito, il Barça invece continua a fare muro ricordando più volte che c’è un contratto valido fino al 30 giugno del 2021 da rispettare. Messi ha deciso, novità attese a breve. Messi cambia squadra, Guardiola vola a Barcellona: si ... Leggi su calcioweb.eu

ruiu19 : Nelle prossime ore nuovo video su Cristiano Ruiu TV con i retroscena di Messi a Milano che è il seguito di questo v… - CalcioWeb : #Messi, il retroscena sull’addio al #Barcellona: “decisione maturata nei mesi scorsi” - - infoitsport : Messi, retroscena Marca: “Il Barcellona sapeva già del suo addio” - Giampy14882429 : RT @ruiu19: L’intervista segreta di Messi: un retroscena di tanti anni fa. GUARDA il video su Cristiano Ruiu TV - sportli26181512 : 'Incredibile, il Barcellona sapeva da luglio che Messi sarebbe andato via!': Il retroscena di Marca: l’argentino av… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi retroscena

La minoranza prende spunto dal caso del commerciante costretto a chiudere martedì per contestare i troppi cantieri selvaggi a Lomagna LOMAGNA – Cantieri selvaggi che, con modifiche della viabilità all ...BARCELLONA (Spagna) - A Barcellona ne sono certi, quella che comincerà lunedì sarà una settimana chiave per il futuro di Leo Messi. E intanto continuano ad arrivare nuovi retroscena sulla delicata sit ...