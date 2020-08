Maltempo oggi: un disperso nel Varesotto. Piogge e grandine. Neve sullo Stelvio (Di sabato 29 agosto 2020) Milano 29 agosto 2020 - L'ondata di Maltempo attesa nelle prossime ore e per tutto il weekend sul Centro Nord sta già facendo sentire i suoi effetti. Si segnalano forti temporali , nubifragi, ma anche ... Leggi su quotidiano

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - ItaliaViva : ????Annullato causa maltempo l'incontro al Caffè de La Versiliana con @matteorenzi in programma per oggi alle 21.… - SkyTG24 : Maltempo, oggi e domani allerta rossa in Lombardia - DonatoNatuzzi : OGGI L’ESTATE SE N’È ANDATA IN VACANZA #agosto #pianurapadana #bassareggiana #segnievidenti #dodicilettere… - AnnaMar83369738 : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??#allertaGIALLA in 11… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo oggi Maltempo oggi: un disperso nel Varesotto. Piogge e grandine. Neve sullo Stelvio QUOTIDIANO.NET Maltempo in Friuli: frane, allagamenti e grandine su tutta la regione [Le foto e i video]

UDINE. L'allerta meteo della Protezione civile regionale, già annunciata 48 ore fa, per quanto riguarda l'ondata di maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia è stata modificata da giallo (ordinaria) ...

Verona, devastante tromba d'aria a Montecchia di Crosara: case scoperchiate

Ancora un'ondata di maltempo a Verona e provincia. Dopo il breve nubifragio di ieri che ha causato danni e disagi soprattutto nel quartiere di Parona, oggi un'altra grandinata ha colpito la provincia ...

UDINE. L'allerta meteo della Protezione civile regionale, già annunciata 48 ore fa, per quanto riguarda l'ondata di maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia è stata modificata da giallo (ordinaria) ...Ancora un'ondata di maltempo a Verona e provincia. Dopo il breve nubifragio di ieri che ha causato danni e disagi soprattutto nel quartiere di Parona, oggi un'altra grandinata ha colpito la provincia ...