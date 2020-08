Maltempo Milano, disagi in città: allagamenti e RSA scoperchiata (Di sabato 29 agosto 2020) Il Maltempo si è abbattuto su Milano. La città e l’hinterland alle prese con le conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore. Si fa la conta dei danni. Nella tarda serata di ieri e durante la notte un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. La città è stata colpita da un temporale con pioggia che hanno causato disagi e allagamenti per le strade, interessando anche l’hinterland. Le zone più colpite quelle a nord del capoluogo lombardo. In tutto si contano scantinati e garage allagati, cornicioni pericolanti, alberi divelti e tetti scoperchiati dal forte vento. In una RSA sono stati trasferiti una decina di pazienti per i danni della pioggia al tetto della struttura. Gli anziani erano all’ultimo piano ... Leggi su bloglive

