Lazio: Immobile "in Champions non faremo da comparsa" (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 29 AGO - "La Champions? Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l'hanno vissuta, la conosco e so che tensione c'è nel preparare le gare. Le tre competizioni saranno impegnative, ma ... Leggi su corrieredellosport

FabrizioSapia : Ai nipotini vorrei raccontare questa storia: 'Nell'estate del 2016, la Lazio per 9 milioni acquistò un centravanti:… - sportli26181512 : Immobile: 'La #Lazio non farà da comparsa in Champions': L'attaccante: 'Vogliamo confermarci in campionato e divert… - salvione : Immobile: 'La Lazio non farà da comparsa in Champions' - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Immobile 'in Champions non faremo da comparsa'. 'Vogliamo confermarci in campionato e divertirci in Europa' #ANSA… - AnsaRomaLazio : Lazio: Immobile 'in Champions non faremo da comparsa'. 'Vogliamo confermarci in campionato e divertirci in Europa'… -