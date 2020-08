L’Arsenal vince il Community Shield. Batte il Liverpool ai rigori (Di sabato 29 agosto 2020) L’Arsenal vince il Community Shield. Nel Regno Unito la stagione calcistica si apre nel segno dei Gunners e di Aubameyang. La squadra di Arteta supera ai rigori il Liverpool nel Community Shield l’equivalente della nostra Supercoppa: la sfida tra chi ha vinto il campionato e chi la Coppa. Nei 90 minuti è finita 1-1, con gol di Aubameyang e pareggio di Minamino. Quindi i rigori. Decisivo l’errore del ventenne Brewster che Klopp ha fatto entrare al 90esimo (non ci sono stati supplementari). L’Arsenal invece li ha segnati tutti e quello decisivo è stato realizzato da Aubameyang . L'articolo L’Arsenal vince il Community Shield. Batte il ... Leggi su ilnapolista

